Avrupa’dan çifte standart! Yunanistan’ın göçmen zulmüne ortak oldular

Avrupa'daki devletlerin ve kurumların göçmen politikalarındaki çifte standartları bir kez daha kanıtlandı. Avrupa Birliği'nin (AB) sınır koruma ajansı Frontex'in, sığınmacıların Türk karasularına yasadışı şekilde geri itilmesi konusunda Yunanistan'la kasıtlı ve sistematik olarak işbirliği yaptığı iddia edildi.