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Avrupa'dan çifte standart! Yunanistan'ın göçmen zulmüne ortak oldular

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.07.2022 Güncelleme Tarihi: 30.07.2022
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Avrupa’dan çifte standart! Yunanistan’ın göçmen zulmüne ortak oldular

Son dakika haberi... Batı’nın göçmen zulmü yine belgelendi. AB sınır koruma ajansı Frontex’in, sığınmacıların Türkiye’ye geri itilmesi konusunda Yunanistan’la işbirliği kanıtlandı.

Avrupa'daki devletlerin ve kurumların göçmen politikalarındaki çifte standartları bir kez daha kanıtlandı. Avrupa Birliği'nin (AB) sınır koruma ajansı Frontex'in, sığınmacıların Türk karasularına yasadışı şekilde geri itilmesi konusunda Yunanistan'la kasıtlı ve sistematik olarak işbirliği yaptığı iddia edildi.

BİLİNÇLİ YALAN ÜRETİYORLAR

Basın kuruluşları Le Monde, Lighthouse Reports ve Der Spiegel, AB'nin Yolsuzlukla Mücadele Ofisi'nin (OLAF), Frontex'in Yunanistan ile işbirliği yapmasına ilişkin soruşturmasının raporunu ortaya çıkardı. Raporda Frontex'in, Yunanistan'ın geri itmelerini örtbas ettiği ve AB Parlamentosu'na bilinçli olarak bu konuda yalan söylediği ifade edildi.

AB ÜYELERİ DE İŞİN İÇİNDE

Frontex görevlilerinin, geri itmelere tanık olduklarında bile Yunan yetkililerin tepkisini çekmemek amacıyla eylemleri bildirmediği aktarıldı. Der Spiegel'e göre, AB Komisyonu'nun göç haklarından sorumlu komisyon üyesi Margaritis Schinas'ın Yunanistan için hareket ettiği öne sürüldü. OLAF, Frontex hakkında görevi kötüye kullanmaktan soruşturma başlatmıştı.

POLONYA VE HOLLANDA'YA 'ÇİFTE STANDART' ELEŞTİRİSİ

Birleşmiş Milletler (BM) Göçmen Hakları Uzmanı Felipe Gonzalez Morales, Polonya'yı mültecilere uyguladığı çifte standart nedeniyle eleştirdi. Morales, Polonya'nın Ukraynalı mültecilere çalışma izninin yanı sıra sağlık ve eğitim hizmeti sunduğunu belirtti. Polonya'nın üçüncü ülke vatandaşlarına ise farklı davrandığı ifade edildi. Hollanda İnsan Hakları Enstitüsü de hükümete Ukraynalı mülteciler ile diğer mülteciler arasında uyguladığı ayrımcı politikalara son vermesi tavsiyesinde bulundu.

İNGİLTERE, ASKERİ ÜSLERİ SIĞINMACI KAMPI YAPIYOR

Birleşik Krallık, eski askeri üsleri sığınmacı kampına dönüştürmeyi planlıyor. Telegraph gazetesinin haberine göre, eskiden askeri üs olarak kullanılan 6 araziye, yaklaşık 30 bin sığınmacının yerleştirileceği kamplar inşa edilecek.

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