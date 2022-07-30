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Son dakika: Şırnak ve Siirt'te Eren Abluka-27 operasyonu! 1377 personel katılıyor

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Giriş Tarihi: 30.07.2022 Güncelleme Tarihi: 30.07.2022
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Son dakika: Şırnak ve Siirt’te Eren Abluka-27 operasyonu! 1377 personel katılıyor

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı'nca, Şırnak ve Siirt'te 1377 personelin katılımı ile Eren Abluka-27 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ercan Özcan Operasyonu başlatıldı.

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