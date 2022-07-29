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FETÖ firarisi Kamil Maman canlı yayında itiraf etti! 15 Temmuz FETÖ'nün planıydı

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Giriş Tarihi: 29.07.2022 Güncelleme Tarihi: 29.07.2022
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FETÖ firarisi Kamil Maman canlı yayında itiraf etti! 15 Temmuz FETÖ’nün planıydı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) 15 Temmuz'da devletin içine sızarak milli iradeye yönelik darbe girişiminde bulundu. Türk milletinin tarihi direnişiyle başarısız olan darbe girişimi sonrası çok sayıda FETÖ'cü isim ülkeden firar etmek zorunda kaldı. Firari FETÖ'cü Kamil Maman katıldığı bir programda o geceye ilişkin bir itirafta bulunarak "15 Temmuz cemaatin planıydı bunu herkes biliyordu" dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) devletin kılcal damarlarına kadar sızarak, 15 Temmuz gecesi jetlerle, tanklarla hain bir darbe girişimi yaptı. Millet sokağa çıkarak hainlerin tanklarının altına yatıp dünyada görülmemiş cesaretle destan yazdı.

FETÖ'NÜN PLANIYDI HERKES BİLİYORDU

FETÖ'nün hain kalemleri firar ederek, sosyal medyada para propaganda çabalarıyla kaçak yayınlarına devam ederken, firari FETÖ'cü Kamil Maman katıldığı bir yayında itiraflarda bulundu. Maman, "15 Temmuz kimin planıydı?" sorusuna, "Cemaatin planıydı. Bunu herkes biliyordu" dedi.

"HERKES DARBE BEKLİYORDU"

Maman ayrıca, 15 Temmuz'la ilgili, "Burada problem cemaatin organize olamamasyıla ilgili. Herkes darbe bekliyordu" diye konuştu.

FETÖ firarisi Kamil Maman canlı yayında itiraf etti! FETÖ FİRARİSİ KAMİL MAMAN CANLI YAYINDA İTİRAF ETTİ!

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