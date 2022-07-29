Öğretmen il dışı tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? Öğretmen il dışı tayinleri açıklandı mı, belli oldu mu?
Öğretmen il dışı tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başvuru süreci devam eden öğretmen il dışı tayinleri için süreç yakından takip ediliyor. Başvuruların nereden ve nasıl yapılacağı ise merak ediliyor. Peki, öğretmen il dışı tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? Öğretmen il dışı tayinleri açıklandı mı, belli oldu mu?
Öğretmen il dışı tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? Öğretmen il dışı tayinleri açıklandı mı, belli oldu mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Öğretmen il dışı atama başvuruları 25 - 29 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Peki, MEB öğretmen il dışı tayinleri ne zaman açıklanacak?
MEB İL DIŞI ATAMA BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri Başvurular 25 Temmuz – 29 Temmuz tarihlerinde yapılacak.
Başvurular, "mebbis.meb.gov.tr" veya "personel.meb.gov.tr" adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacak.
İL DIŞI ATAMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formu'na yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinden talep edeceklerdir.
İL DIŞI TAYİN KONTENJANLARI
Atamalar öğretmenlerin tercihi dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek olup başvuru kayıt işlemi yapıldıktan sonra hizmet puanlarına etki edecek değişiklikler başvuru sistemine yansımayacağından, ilgililerin hizmet puanına etki edecek değişiklikleri yer değiştirme başvurusunu yapmadan önce tamamlamaları gerekmektedir.
İller arası yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenler, aynı ya da farklı illerden en çok 40 eğitim kurumunu tercih edebilecektir. Bu kapsamda başvuracak öğretmenlere, tercihleri dışında 41'inci seçenek olarak bir ili daha tercih etme hakkı verilecektir. Ancak 40 eğitim kurumu tercihi tamamlanmadan 41'inci seçenek işaretlenemeyecektir. Bunlardan 41'inci seçeneği işaretleyenler, yalnızca tercih ettiği ildeki boş kalan kontenjanlara hizmet puanı üstünlüğü esasına göre bilgisayar kurasıyla atanacaktır.
ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA/TAYİN BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Öğretmen il dışı atama, tayin başvuru sonuçları 1 Ağustos Pazartesi günü açıklanacak. Öğretmenlerin ilişik kesme işlemleri ise 2 Ağustos tarihi itibarıyla başlayacak.
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