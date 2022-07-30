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Başkan Erdoğan'dan Hicri yılbaşı mesajı: Mübarek olsun

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Giriş Tarihi: 30.07.2022 Güncelleme Tarihi: 30.07.2022
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Başkan Erdoğan’dan Hicri yılbaşı mesajı: Mübarek olsun

Başkan Erdoğan sosyal medya yayınladığı mesajında Hicri yıl nedeniyle bir mesaj yayınladı. Başkan Erdoğan paylaşımında "Milletimizin ve İslam âleminin hicri 1444’üncü yılını en kalbî duygularımla tebrik ediyor, yeni yılın tüm insanlığa sağlık, huzur ve barış getirmesini Allah’tan niyaz ediyorum. Yeni hicri yılımız mübarek olsun" ifadelerini kullandı.

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