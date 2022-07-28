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Son dakika: Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.07.2022
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Son dakika: Mardin’de terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon

Son dakika haberleri... Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Günyurdu Mahallesi’nde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldığı bildirildi.

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