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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Letonya’da

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.07.2022
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Letonya’da

Letonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Artis Pabriks tarafından askeri törenle karşılanan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kahramanlar Mezarlığı’nı ziyaret etti.

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