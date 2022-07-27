27 Temmuz 2022, Çarşamba
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Mersin merkezli 7 ilde "Umut Tacirleri" operasyonu: 10 gözaltı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.07.2022
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Mersin merkezli 7 ilde Umut Tacirleri operasyonu: 10 gözaltı

Mersin merkezli 7 ilde göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen "Umut Tacirleri" adlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. 200 polisin katıldığı dron destekli operasyonda adreslere baskın yapıldı.

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