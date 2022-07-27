27 Temmuz 2022, Çarşamba
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Son dakika: MSB duyurdu: Pençe-Şimşek bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.07.2022
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Son dakika: MSB duyurdu: Pençe-Şimşek bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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