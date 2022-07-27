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Son dakika: Marmaris’te 54 düzensiz göçmen kurtarıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.07.2022
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Son dakika: Marmaris’te 54 düzensiz göçmen kurtarıldı

Son dakika haberine göre Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 54 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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