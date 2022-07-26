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Son dakika: MSB duyurdu! Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'ya darbe

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Giriş Tarihi: 26.07.2022 Güncelleme Tarihi: 26.07.2022
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Son dakika: MSB duyurdu! Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK’ya darbe

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

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