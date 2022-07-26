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Başkan Erdoğan'dan şehit asker ve güvenlik korucularının ailelerine taziye mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.07.2022
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Başkan Erdoğan’dan şehit asker ve güvenlik korucularının ailelerine taziye mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Yıldırım Harekat bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan ile güvenlik korucuları Kemal İmece, Bülent Vermez, Avdi Demir ve Veysi Sebik'in ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

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