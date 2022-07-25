Uzmanlar A Haber’de yanıtladı: Lozan’ın ’gizli maddeleri’ var mı?

TÜRKİYE'NİN LOZAN'A GİDİŞ SÜRECİNDE NELER YAŞANDI?

Lozan'a gidiş sürecini anlatan Yılmaz, "Lozan'a giden süreçte, bir tartışma var. Lozan'da bizim heyetimizin gündeminde başlıklar, karşı tarafın da buna karşı çetin bir duruşu söz konusu. İlk toplantıdan itibaren Türkiye'ye söz hakkı verilip, verilmemesi gibi konular masada. Katip heyetine Türkiye'den bir temsilci alınması vs. konuşuluyordu" dedi.

O dönemde, Avrupalı müttefik ülkelerin direnç gösterdiğini vurgulayan Yılmaz, "Bizim orada kazanamadığımız, oraya almak için gidip alamadığımız başlıklar var. Bunlardan bir tanesi, Misak-ı Milli ve Musul meselesi. Çok direttik ama elde edemedik. Bunun yanı sıra kazanımlar da var. Borçlar, kapitülasyonların kaldırılması vs. Lozan o günkü konjonktürde bir kazanımdır. O gün elde edemediğimiz bazı şeyleri devam ettirdik. Boğazlar orada çözülememişti, Montrö ile çözdük. Irak sınırını ancak Ankara Antlaşması ile bugünkü haline getirdik." ifadelerini kullandı.