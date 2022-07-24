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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Lozan Barış Antlaşması açıklaması

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Giriş Tarihi: 24.07.2022 Güncelleme Tarihi: 24.07.2022
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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Lozan Barış Antlaşması açıklaması

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasının 99. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasının 99. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklaması;

"İyi komşuluk ilişkileri ve antlaşmaya sadakat ilkesiyle bağdaşmayan bu durumu ülkemizin kabul etmesi mümkün değildir. Yunanistan tarafından Türk azınlığın hakları başta olmak üzere antlaşmada kayıtlı şartlar yok sayılmakta ya da bilinçli olarak aşındırılmaktadır."

"Türkiye, 2023'e Lozan Antlaşması ve Cumhuriyetimizin 100. yılına emin adımlarla ilerlerken bölgesel ve küresel meselelerdeki etkin konumunu pekiştirmektedir"

Detaylar gelecek...

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