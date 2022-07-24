Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Lozan Barış Antlaşması açıklaması

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklaması;

"İyi komşuluk ilişkileri ve antlaşmaya sadakat ilkesiyle bağdaşmayan bu durumu ülkemizin kabul etmesi mümkün değildir. Yunanistan tarafından Türk azınlığın hakları başta olmak üzere antlaşmada kayıtlı şartlar yok sayılmakta ya da bilinçli olarak aşındırılmaktadır."