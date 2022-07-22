Irkçı söylemlere ‘Ben bir insanım’ cevabı! Suriyeli genç yaşananları A Haber’e anlattı
İstanbul Üsküdar'da bir sokak röportajında Suriyeli gence, kalabalığın gösterdiği tepki sosyal medyada gündem oldu. Kendisini "Ben bir insanım" diye savunan Suriyeli genç yaşananları A Haber'e anlattı.
Ahmet Kanjo, "Yolda gidiyordum arkadaşımla toplanmış kişi gördüm ekonomi ile ilgili konuşuyorlardı. Bende dinledim sadece. Sonra Suriyeli kelimesini duydum. '786 bin Suriyeli vatandaşlık aldı' diye. Benim kafama takılan oydu." dedi.
Suriyeli Ahmet duyduğu cümlenin ardından söze katıldı ve aslında her şey orada başladı. Bir anda kalabalığın tepkisi ile karşılaşan Ahmet Kanjo, "Ben bir insanım" diye kendini savundu. Kurduğu cümle sosyal medyada gündem oldu.
Oradaki kişilerin Türk halkını temsil etmediğin söyleyen Ahmet Kanjo şunları söyledi:
"Orada herkes bana dalmışken biraz sıkışmış gibi hissettim kendimi. Bunu beklemiyordum ama daha iyi bir sonuca varmak için devam etmek istedim.
Aslında oradaki videodaki kişiler bütün Türk halkını temsil eden bireyler değil. Ben orada kötü bir muamele görmüş olsam da, yorumlara baktıktan sonra gerçekten şaşırdım. Bakış açım değişmiş olsa da tersine döndü diyebilirim. Çünkü yorumların çoğu benimle beraberdi.
7 yıldır Türkiye'de olan Ahmet Kanjo , hem çalışıp hem okuyor. Hayali ise bilgisayar mühendisi olmak.
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