"Altılı masa"nın tüm algı operasyonları çöktü! İşte saha raporundaki gerçekler: Vatandaş "Çözüm yine AK Parti" dedi

TBMM bu ayın başında tatile girince AK Partili milletvekillerinin tümü Türkiye'ye yayıldı. Kendi seçim çevrelerine giden milletvekilleri sahaya inip STK'lar, esnaf, vatandaş, kanaat önderleri ile bir araya geldi. Sahadan ilk izlenimler AK Parti genel merkezinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de paylaşılmaya başlandı. İzlenimler, yaz sonunda ise kapsamlı bir rapor haline getirilecek. Buralardan çıkan sonuçlar aynı zamanda önümüzdeki yıl yapılacak seçimler için bir yol haritası niteliğinde de olacak.

"ALTILI MASA"NIN ALGI OPERASYONLARI ÇÖKTÜ

Sahadan ilk izlenimler "Altılı masa"nın "AK Parti bitti, biz geliyoruz, ülke öldü bitti" yaygarası ve algı operasyonlarının hiçbir karşılığının olmadığını ortaya koydu. Algı operasyonlarına karşın sahadaki gerçekler şöyle: