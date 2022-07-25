"Altılı masa"nın tüm algı operasyonları çöktü! İşte saha raporundaki gerçekler: Vatandaş "Çözüm yine AK Parti" dedi
"Altılı masa"nın "AK Parti bitti, biz geliyoruz, ülke öldü bitti" yaygarası ve algı operasyonları çöktü. AK Partili milletvekilleri TBMM'nin tatile girmesi ile birlikte seçim çevrelerine gidip halkın nabzını tuttu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a da sunulmaya başlayan ilk tespitlere göre vatandaşın hayatını rahatlatan kararlar, kararsız seçmenin tekrar AK Parti'ye yönelmesini sağladı. Başkan Erdoğan'a güven tam ve sahada AK Parti'den başka etkili parti bulunmuyor.
TBMM bu ayın başında tatile girince AK Partili milletvekillerinin tümü Türkiye'ye yayıldı. Kendi seçim çevrelerine giden milletvekilleri sahaya inip STK'lar, esnaf, vatandaş, kanaat önderleri ile bir araya geldi. Sahadan ilk izlenimler AK Parti genel merkezinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de paylaşılmaya başlandı. İzlenimler, yaz sonunda ise kapsamlı bir rapor haline getirilecek. Buralardan çıkan sonuçlar aynı zamanda önümüzdeki yıl yapılacak seçimler için bir yol haritası niteliğinde de olacak.
"ALTILI MASA"NIN ALGI OPERASYONLARI ÇÖKTÜ
Sahadan ilk izlenimler "Altılı masa"nın "AK Parti bitti, biz geliyoruz, ülke öldü bitti" yaygarası ve algı operasyonlarının hiçbir karşılığının olmadığını ortaya koydu. Algı operasyonlarına karşın sahadaki gerçekler şöyle:
MAAŞ ARTIŞLARI VE ASGARİ ÜCRET
İktidarın memur, emekli zamları, asgari ücrette yaptığı ara düzenleme, 3600 gösterge, tarım ürünlerine verilen fiyatlar vatandaşı memnun etti. AK Parti kurmayları "Sahada gördüğümüz çiftçinin son 20 yılın en memnun dönemini yaşadığı" yorumunu yaptı.
AK PARTİ'YE YÖNELİYOR
Altılı masanın kuru gürültüsüne karşın bir dönem kararsız kalan seçmen tekrar AK Parti'ye yönelmeye başladı. AK Parti milletvekilleri, "salgın, savaş sonrası dünyadaki sıkıntının Türkiye yansıması nedeniyle fiyatlardaki artış az da olsa bazı seçmenlerde kararsızlık yaratmıştı. Alınan kararlar ile tekrar AK Parti'ye yönelmeye başladılar" yorumu yaptı.
BAŞKAN ERDOĞAN'A GÜVEN
Başkan Erdoğan'a güven çok yüksek. Vatandaş, "Sorunlar var ama bunu çözerse AK Parti çözer" diyor. Sahada AK parti dışında kimse görünmüyor.
ÜÇ KONUDA ŞİKAYET
Vatandaşın şikayetleri ise İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelindeki yüksek kiralar, EYT, gıda enflasyonu olarak sıralanıyor.
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