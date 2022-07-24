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Son dakika: Başkan Erdoğan Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü

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Giriş Tarihi: 24.07.2022 Güncelleme Tarihi: 24.07.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan ile Mirziyoyev arasındaki görüşmede ikili ilişkiler ele alındı.

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