Hava sıcaklığı 40 dereceyi bulacak! Meteoroloji Maksimum Sıcaklık Tahmin Haritası'nı açıkladı | Listede 18 il var
İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde hava sıcaklığı artışa geçiyor. Özellikle 3 bölgedeki kavurucu sıcaklar ile hava sıcaklıkları 40 dereceyi bulacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü paylaştığı Maksimum Sıcaklık Tahmin Haritası ile 18 ilde sıcaklıkların 40 dereceyi bulacağını işaret etti. İşte Avrupa'dan gelecek sıcakların etkileyeceği iller...
18 İLE 40 DERECE UYARISI
Avrupa'da onlarca bölgede yangın çıkmasına neden olan kavurucu sıcaklar, Balkanlar'dan Türkiye'ye giriş yaptı. Türkiye'de Ege, Akdeniz ve Güney Doğu Anadolu'da sıcaklar 40 dereceyi bulacak.
Kavuran ve ölümlere neden olan sıcak hava dalgası Türkiye'ye yaklaşıyor.
Sıcak hava dalgasının Türkiye'de üç bölgede etkili olacağı belirtilirken, uzmanlara göre sıcak hava dalgası, Avrupa'daki kadar etkili olmayacak.
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