22 Temmuz 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Hava sıcaklığı 40 dereceyi bulacak! Meteoroloji Maksimum Sıcaklık Tahmin Haritası'nı açıkladı | Listede 18 il var

Hava sıcaklığı 40 dereceyi bulacak! Meteoroloji Maksimum Sıcaklık Tahmin Haritası'nı açıkladı | Listede 18 il var

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.07.2022 Güncelleme Tarihi: 22.07.2022
ABONE OL
Hava sıcaklığı 40 dereceyi bulacak! Meteoroloji Maksimum Sıcaklık Tahmin Haritası’nı açıkladı | Listede 18 il var

İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde hava sıcaklığı artışa geçiyor. Özellikle 3 bölgedeki kavurucu sıcaklar ile hava sıcaklıkları 40 dereceyi bulacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü paylaştığı Maksimum Sıcaklık Tahmin Haritası ile 18 ilde sıcaklıkların 40 dereceyi bulacağını işaret etti. İşte Avrupa'dan gelecek sıcakların etkileyeceği iller...

Türkiye'ye gelen sıcak hava dalgası bugün yurt genelini etkisi altına alıyor. Özellikle Marmara, Akdeniz, Ege, İç Anadolu Bölgesi ve Karadeniz'de sıcaklıklar ortalama 8 derece artacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Maksimum Sıcaklık Tahmin Haritasını açıkladı.

18 İLE 40 DERECE UYARISI

Avrupa'da onlarca bölgede yangın çıkmasına neden olan kavurucu sıcaklar, Balkanlar'dan Türkiye'ye giriş yaptı. Türkiye'de Ege, Akdeniz ve Güney Doğu Anadolu'da sıcaklar 40 dereceyi bulacak.

Kavuran ve ölümlere neden olan sıcak hava dalgası Türkiye'ye yaklaşıyor.

Sıcak hava dalgasının Türkiye'de üç bölgede etkili olacağı belirtilirken, uzmanlara göre sıcak hava dalgası, Avrupa'daki kadar etkili olmayacak.

HARİTA PAYLAŞILDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Maksimum Sıcaklık Tahmin Haritasını açıkladı.

İşte o 18 İl;

Edirne, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Siirt, Kilis, Hatay, Adıyaman ve Şırnak

İŞTE HAFTA SONU HAVA DURUMU

CUMA

CUMARTESİ

PAZAR

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA