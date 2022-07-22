Hava sıcaklığı 40 dereceyi bulacak! Meteoroloji Maksimum Sıcaklık Tahmin Haritası’nı açıkladı | Listede 18 il var

18 İLE 40 DERECE UYARISI

Avrupa'da onlarca bölgede yangın çıkmasına neden olan kavurucu sıcaklar, Balkanlar'dan Türkiye'ye giriş yaptı. Türkiye'de Ege, Akdeniz ve Güney Doğu Anadolu'da sıcaklar 40 dereceyi bulacak.