23 Temmuz 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Fuat Oktay dünyaevine girdi

Fuat Oktay dünyaevine girdi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.07.2022 Güncelleme Tarihi: 23.07.2022
ABONE OL
Fuat Oktay dünyaevine girdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Cumhurbaşkanı Danışmanı Hümeyra Şahin, İstanbul'da düzenlenen törenle dünyaevine girdi. Çiftin şahitliğini Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan yaptı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA