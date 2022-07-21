Mavi otobüsteki caniler sivilleri kurşunladı!





ER KAYA'YI DARBECİLER ÖLDÜRDÜ



Kuleli Askeri Lisesi'nde görevli Ali Alanay: Bir askerin vurularak öldüğünü gördüm. Silah sesi yakından gelmişti. O asker başından vurularak yere düştü. İsmi Kurtuluş Kaya'dır ve bu arkadaşı ben komutanlardan birisinin vurduğunu düşündüm. 1. Mekanize Piyade Bölüğü'nde görevli kamyon şoförü Hüseyin Palan: Başımızdaki uzman çavuşa teslim olmak istediğimizi söyledik fakat 'TSK'nın hiçbir üyesi teslim olmaz, gerekirse sabaha kadar savaşır yine de teslim olmaz, siz buradan çıkarsanız rütbelinin teki kafanıza sıkar' dedi. Binbaşının teki de bir arkadaşa silah dayamıştı 'Sıkmazsanız kafanıza sıkarım' diyordu.