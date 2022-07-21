Şehit Servet Asmaz'ın ağabeyi o geceyi anlattı: Turkuvaz Medya olmasa bizi yalana boğacaklardı
15 Temmuz darbe girişimi sırasında aHaber, atv ve SABAH'ı bünyesinde bulunduran Turkuvaz Medya'yı işgal etmek için yola çıkan darbeci askerlerin şehit ettiği Servet Asmaz'ın ağabeyi Selahattin Asmaz, "Darbeciler aHaber'i, SABAH'ı susturmak için geliyorlarmış. Turkuvaz Medya gibi milli medyalar olmasa bizi yalan haberlerle boğarlardı. Bunun farkındayız." dedi.
Darbe girişimi gecesi birçok kritik yeri işgal için İstanbul'daki Topkule Kışlası'ndaki 66'ncı Mekanize Piyade Tugayı'ndan çıkan askeri birliklerden birinin hedefi o dönem Beşiktaş'ta bulunan Turkuvaz Medya'ydı. Amaçları aHaber, atv ve SABAH gazetesini de bünyesinde bulunduran medya grubunu susturmaktı.
Darbeci hainleri taşıyan 3 Land araç kışladan çıktıktan sonra TEM otoyolunda ilerlerken, yollara çıkan vatandaşlar ile polisler tarafından durmak zorunda kaldı. Gaziosmanpaşa'daki evinden çıkan 4 çocuk babası seramik ustası Servet Asmaz, Gaziosmanpaşa'daki Avrupa Konutları'na yakın bir noktada vurularak şehit edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine ağabeyi ve arkadaşı ile birlikte Boğaziçi Köprüsü'ne gitmek üzere yoldayken şehit edilen Servet Asmaz'ın ağabeyi SABAH'a konuştu.
"Herkes alabildiğinde yanına doldursun, mühimmat alsın. aHaber'i basmaya gideceğiz. Binaya girdiğinizde size silah çeken ateş eden olabilir, karşılık verin onlara" diyen cuntacı asker yüzbaşı İsmail Menderes Sema'nın başında olduğu hainler tarafından şehit edilen Servet Asmaz'ın ağabeyi Selahattin Asmaz, "Bu bir işgal teşebbüsüydü. Turkuvaz Medya'yı seviyoruz. Milli bir medya. Darbeciler A Haber'i, SABAH'ı susturmak için gidiyorlarmış. Orada karşılaşmışlar. aHaber bizim haberimiz. Orada şehit olan da bir tek benim kardeşim. Kardeşim Allah için şehit oldu. Turkuvaz Medya gibi milli medyalar olmasa bizi yalan haberlere boğarlardı. Bunun farkındayız. Medya insanları, gözü kulağı eli oluyor. O kanallar kapansaydı darbe girişiminin seyri de Allah korusun farklı olabilirdi." dedi.
"AHABER'İ SUSTURMAYA GİDİYORUZ, YA ÖLECEĞİZ YA KALACAĞIZ"
Darbe girişimine katılan askerlerden astsubay öğrenci Ali Malgil, yüzbaşı İsmail Menderes Sema'yı şöyle anlatmıştı: "Dışarı çıktık, bir tane yüzbaşı geldi. Adını hatırlayamıyorum, Yüzbaşı geldi, 'Arkadaşlar' dedi. 'Gün bugündür' dedi. 'Ya öleceğiz, ya kalacağız' dedi. Komutanım 'Ne oluyor' dedi arkadaşlar. 'Gençler aHaber ve atv Haber'in binasını basmaya gidiyoruz' dedi. 'Oradaki her şeyi ele geçireceğiz. Oradaki güvenlik karşılık verirse atış yaparsınız' dedi." Astsubay öğrenci Mehmet Emin Yıldız ise, "Rütbelilerden bir 'aHaber'i susturmaya gidiyoruz' dedi." şeklinde ifade vermişti.
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