Şehit Servet Asmaz’ın ağabeyi o geceyi anlattı: Turkuvaz Medya olmasa bizi yalana boğacaklardı





"Herkes alabildiğinde yanına doldursun, mühimmat alsın. aHaber'i basmaya gideceğiz. Binaya girdiğinizde size silah çeken ateş eden olabilir, karşılık verin onlara" diyen cuntacı asker yüzbaşı İsmail Menderes Sema'nın başında olduğu hainler tarafından şehit edilen Servet Asmaz'ın ağabeyi Selahattin Asmaz, "Bu bir işgal teşebbüsüydü. Turkuvaz Medya'yı seviyoruz. Milli bir medya. Darbeciler A Haber'i, SABAH'ı susturmak için gidiyorlarmış. Orada karşılaşmışlar. aHaber bizim haberimiz. Orada şehit olan da bir tek benim kardeşim. Kardeşim Allah için şehit oldu. Turkuvaz Medya gibi milli medyalar olmasa bizi yalan haberlere boğarlardı. Bunun farkındayız. Medya insanları, gözü kulağı eli oluyor. O kanallar kapansaydı darbe girişiminin seyri de Allah korusun farklı olabilirdi." dedi.