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Binbaşı Arslan Kulaksız'ın şehit edildiği saldırının faili "Zerdeşt" kod adlı terörist Savaş Çelik tutuklandı

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Giriş Tarihi: 21.07.2022 Güncelleme Tarihi: 21.07.2022
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Binbaşı Arslan Kulaksız’ın şehit edildiği saldırının faili Zerdeşt kod adlı terörist Savaş Çelik tutuklandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca yurt dışında düzenlenen operasyonda yakalanan, Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'ın 7 yıl önce şehit olduğu saldırının son faili PKK'lı terörist Savaş Çelik, tutuklandı.

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