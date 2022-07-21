Ağustos celbi ne zaman açıklanacak? 2022 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB tarihi duyurdu
Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Bakanlığı tarafından Ağustos celbine ilişkin duyuru yayımlandı. Silahaltına alınmayı bekleynen vatandaşlar, askerlik yerlerinin hangi tarihte açıklanacağını merak ediyor. Yayımlanan duyuru ile birlikte merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, Ağustos celbi ne zaman açıklanacak? 2022 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB ASAL askerlik yerleri sorgulama nasıl yapılır? Ayrıntılar haberimizde...
Ağustos celbi ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından 2022 Ağustos celbine ilişkin duyuru yayımlandı. Temmuz ayının sonlarına doğru gelmemiz ile birlikte askere gidecek olan vatandaşlarda heyecan arttı. Askere gideceği yerleri merak eden vatandaşlar, MSB'den gelecek açıklamaları bekliyor. Peki, Ağustos celbi ne zaman açıklanacak? 2022 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB ASAL askerlik yerleri sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar...
AĞUSTOS CELBİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2022 Ağustos celbi askerlik yerleri 29 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak. Askerlik yerleri, e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek. Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Kanunda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dahil) er statüsünde askere sevk edilecekler.
2. Ağustos 2022 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin, 31 Mayıs 2022 (dahil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmeti ile celp tercihini e-Devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmeti ile celp tercihini yapmayanlar, ertelemesi sona erenler ile dövizle/bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar, mevcut bilgilerine göre Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak sınıflandırma işlemine tabi tutulacaktır.
3. 31.12.2020 (dahil) öncesinde yoklama işlemlerini yaptırdıkları halde çeşitli nedenlerle ertelenenlerden, 31.05.2022 (Dahil) tarihine kadar ertelemesi sona erenlerin yeniden yoklama ve askerlik hizmet tercihi ile celp tercihi yaptırmaları gerekmektedir. (Daha önceki sınıflandırma dönemlerinden haklarında sınıflandırma işlemi yapılarak ertelenenler hariç)
4. Seçim ve sınıflandırma sonuçları 29 Temmuz 2022 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Kanunda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dahil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir.
6. Tarama amaçlı PCR testi yapılmayacaktır. Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.
7. Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabileceklerdir.
8. Yükümlüler, askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvururak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir.
9. Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar bakaya işlemine tabi tutulacaktır.
10. 7179 sayılı Askeralma Kanununun 27'nci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir.
11. Yükümlüler bu duyuru metnine https://msb.gov.tr/Askeralma internet adresinden ve TRT teleteksten ulaşabileceklerdir.
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- Ağustos celbi ne zaman açıklanacak? 2022 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB tarihi duyurdu
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