Başkan Erdoğan'ın tercümanını tehdit eden Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu
Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tercümanı Fatima Gülham Abushanab'ı açıkça tehdit eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Abushanab'ın avukatı Sezgin Tunç, CHP lideri hakkında 'Tehdit, Nefret ve Aynmcılık, Görevi Yaptırmamak İçin Direnme ve Kamu Görevlisine Hakaret' suçlarından dava açıldığını ifade etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tercümanını hedef almıştı.
NATO görüşmelerinde alınan kararları tercümana bağlayan Kılıçdaroğlu, "Erdoğan ne zaman diplomatik görüşmelerde çevirmen olarak yanına o hanım kızımızı aldıysa, ya milyonlarca kaçak sığınmacı ülkemize girdi ya da bedeli milletimize çok yüksek olan sözleşmelere imza attırdılar." ifadelerini kullanmıştı.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN TERCÜMANINI TEHDİT ETMİŞTİ: KILIÇDAROĞLU HAKKINDA SUÇ DUYURUSU
Açıklamasının devamında 'hesaba çekeceğiz' imasında bulunan ve Fatima Gülham Abushanab'ı açıkça tehdit eden Kılıçdaroğlu hakkında bugün suç duyurusunda bulunuldu.
Abushanab'ın avukatı Sezgin Tunç, CHP lideri hakkında 'Tehdit, Nefret ve Aynmcılık, Görevi Yaptırmamak İçin Direnme ve Kamu Görevlisine Hakaret' suçlarından dava açıldığını ifade etti.
AVUKATINDAN AÇIKLAMA: KİŞİLİK HAKLARI AĞIR ŞEKİLDE İHLAL EDİLMEKTEDİR
Tunç, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Müvekkil Fatima Gülhan KAVAKCI ABUSHANAB uzun zamandır Cumhurbaşkanlığı bünyesinde uluslararası ilişkiler uzmanı ve danışman olarak görev yapmaktadır. Müvekkil lisans ve yüksek lisans eğitimini yurt dışında tamamlamış ve farklı yerlerde araştırma asistanı olarak görev almıştır.
Müvekkil hakkında son zamanlarda, aldığı kamusal görev ve faaliyetleri nedeniyle sistematik olarak kampanyalar yürütülmekte olup bu kapsamda çok sayıda nefret ve ayrımcılık söylemi içeren haber, sosyal medya paylaşım ve yorumları ile kişilik hakları ağır bir şekilde ihlal edilmektedir."
KILIÇDAROĞLU'NUN SKANDAL PAYLAŞIMLARI
Abushanab'ı hedef alan Kılıçdaroğlu, şunları söylemişti:
"Erdoğan ne zaman diplomatik görüşmelerde çevirmen olarak yanına o hanım kızımızı aldıysa, ya milyonlarca kaçak sığınmacı ülkemize girdi ya da bedeli milletimize çok yüksek olan sözleşmelere imza attırdılar.
Çevirmen hanım kızımızdan, yüzbinlerce Afgan sığınmacının ülkemize gelmesine yol açan o toplantıda Biden ile neler konuşulduğunu seçimlerden sonra devletimize açıklamasını talep edeceğiz."
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