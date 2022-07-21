Başkan Erdoğan’ın tercümanını tehdit eden Kılıçdaroğlu’na suç duyurusu

AVUKATINDAN AÇIKLAMA: KİŞİLİK HAKLARI AĞIR ŞEKİLDE İHLAL EDİLMEKTEDİR

Tunç, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Müvekkil Fatima Gülhan KAVAKCI ABUSHANAB uzun zamandır Cumhurbaşkanlığı bünyesinde uluslararası ilişkiler uzmanı ve danışman olarak görev yapmaktadır. Müvekkil lisans ve yüksek lisans eğitimini yurt dışında tamamlamış ve farklı yerlerde araştırma asistanı olarak görev almıştır.

Müvekkil hakkında son zamanlarda, aldığı kamusal görev ve faaliyetleri nedeniyle sistematik olarak kampanyalar yürütülmekte olup bu kapsamda çok sayıda nefret ve ayrımcılık söylemi içeren haber, sosyal medya paylaşım ve yorumları ile kişilik hakları ağır bir şekilde ihlal edilmektedir."