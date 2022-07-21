21 Temmuz 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan'ın tercümanını tehdit eden Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu

Başkan Erdoğan'ın tercümanını tehdit eden Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.07.2022 Güncelleme Tarihi: 21.07.2022
ABONE OL
Başkan Erdoğan’ın tercümanını tehdit eden Kılıçdaroğlu’na suç duyurusu

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tercümanı Fatima Gülham Abushanab'ı açıkça tehdit eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Abushanab'ın avukatı Sezgin Tunç, CHP lideri hakkında 'Tehdit, Nefret ve Aynmcılık, Görevi Yaptırmamak İçin Direnme ve Kamu Görevlisine Hakaret' suçlarından dava açıldığını ifade etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tercümanını hedef almıştı.

NATO görüşmelerinde alınan kararları tercümana bağlayan Kılıçdaroğlu, "Erdoğan ne zaman diplomatik görüşmelerde çevirmen olarak yanına o hanım kızımızı aldıysa, ya milyonlarca kaçak sığınmacı ülkemize girdi ya da bedeli milletimize çok yüksek olan sözleşmelere imza attırdılar." ifadelerini kullanmıştı.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN TERCÜMANINI TEHDİT ETMİŞTİ: KILIÇDAROĞLU HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Açıklamasının devamında 'hesaba çekeceğiz' imasında bulunan ve Fatima Gülham Abushanab'ı açıkça tehdit eden Kılıçdaroğlu hakkında bugün suç duyurusunda bulunuldu.

Abushanab'ın avukatı Sezgin Tunç, CHP lideri hakkında 'Tehdit, Nefret ve Aynmcılık, Görevi Yaptırmamak İçin Direnme ve Kamu Görevlisine Hakaret' suçlarından dava açıldığını ifade etti.

AVUKATINDAN AÇIKLAMA: KİŞİLİK HAKLARI AĞIR ŞEKİLDE İHLAL EDİLMEKTEDİR

Tunç, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Müvekkil Fatima Gülhan KAVAKCI ABUSHANAB uzun zamandır Cumhurbaşkanlığı bünyesinde uluslararası ilişkiler uzmanı ve danışman olarak görev yapmaktadır. Müvekkil lisans ve yüksek lisans eğitimini yurt dışında tamamlamış ve farklı yerlerde araştırma asistanı olarak görev almıştır.

Müvekkil hakkında son zamanlarda, aldığı kamusal görev ve faaliyetleri nedeniyle sistematik olarak kampanyalar yürütülmekte olup bu kapsamda çok sayıda nefret ve ayrımcılık söylemi içeren haber, sosyal medya paylaşım ve yorumları ile kişilik hakları ağır bir şekilde ihlal edilmektedir."

KILIÇDAROĞLU'NUN SKANDAL PAYLAŞIMLARI

Abushanab'ı hedef alan Kılıçdaroğlu, şunları söylemişti:

"Erdoğan ne zaman diplomatik görüşmelerde çevirmen olarak yanına o hanım kızımızı aldıysa, ya milyonlarca kaçak sığınmacı ülkemize girdi ya da bedeli milletimize çok yüksek olan sözleşmelere imza attırdılar.

Çevirmen hanım kızımızdan, yüzbinlerce Afgan sığınmacının ülkemize gelmesine yol açan o toplantıda Biden ile neler konuşulduğunu seçimlerden sonra devletimize açıklamasını talep edeceğiz."

Kılıçdaroğlu Erdoğan’ın tercümanını tehdit etti KILIÇDAROĞLU ERDOĞAN'IN TERCÜMANINI TEHDİT ETTİ
Bakan Varank’tan Kılıçdaroğlu’na: Rezilsin BAKAN VARANK'TAN KILIÇDAROĞLU'NA: REZİLSİN

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA