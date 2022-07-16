Bakan Varank’tan Kılıçdaroğlu’nun skandal ’tercüman’ çıkışına sert tepki: Rezilsin

"SONUÇ: KILIÇDAROĞLU'NDAN ASLA DEVLET ADAMI OLMAZ"

Ne devlet adamlığı ne uluslararası ilişkiler biliyorsun! Liderlerin tete-a-tete yani başbaşa görüşmeleri olur. Her ülke için geçerlidir. Tercümanlar çeviri ile ilgili üçüncü kişiye bilgi veremez. Bu casusluk olur ve SUÇTUR! Sonuç: Kılıçdaroğlu'ndan asla devlet adamı olmaz!"