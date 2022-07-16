16 Temmuz 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Bakan Varank'tan Kılıçdaroğlu'nun skandal 'tercüman' çıkışına sert tepki: Rezilsin

Bakan Varank'tan Kılıçdaroğlu'nun skandal 'tercüman' çıkışına sert tepki: Rezilsin

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.07.2022 Güncelleme Tarihi: 16.07.2022
ABONE OL
Bakan Varank’tan Kılıçdaroğlu’nun skandal ’tercüman’ çıkışına sert tepki: Rezilsin

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla, Başkan Erdoğan'ın tercümanını tehdit eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. CHP liderinin, profesyonel tercüme yapan bir kadına 'hanım kız' diyerek küçümsediğini vurgulayan Bakan Varank, "Rezilsin! Sen partindeki kadınlara böyle hitap edebiliyor musun?" diye sordu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tercümanını hedef almıştı.

NATO görüşmelerinde alınan kararları tercümana bağlayan Kılıçdaroğlu, "Erdoğan ne zaman diplomatik görüşmelerde çevirmen olarak yanına o hanım kızımızı aldıysa, ya milyonlarca kaçak sığınmacı ülkemize girdi ya da bedeli milletimize çok yüksek olan sözleşmelere imza attırdılar." ifadelerini kullanmış ve iktidara gelmeleri durumunda 'hesaba çekeceğiz' imasında bulunmuştu.

Kılıçdaroğlu Erdoğan’ın tercümanını tehdit etti KILIÇDAROĞLU ERDOĞAN'IN TERCÜMANINI TEHDİT ETTİ

BAKAN VARANK'TAN KILIÇDAROĞLU'NA: REZİLSİN

Skandal gelişme sonrası Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kılıçdaroğlu'na sert şekilde yanıt verdi.

Türkçe ve İngilizce'yi ana dili gibi konuşan, profesyonel tercüme yapan bir kadına, 'hanım kız' diyerek küçümsediğini vurgulayan Bakan Varank, "Kılıçdaroğlu, REZİLSİN! Sen partindeki kadınlara böyle hitap edebiliyor musun?" ifadelerini kullandı.

"YÜZÜN HİÇBİR YALANDA KIZARMIYOR"

Bakan Varank paylaşımının devamında ise şu ifadelere yer verdi:

"Aynı zamanda, yalancı ve cahilsin de... Daha önce İngiliz bakanın Türkiye'de kamplar kuracağız dediğini iddia ettin. O bakan bunu bizzat yalanladı. Ne özür diledin, ne yalanını düzelttin. Yüzün zaten hiç bir yalanda kızarmıyor...

"SONUÇ: KILIÇDAROĞLU'NDAN ASLA DEVLET ADAMI OLMAZ"

Ne devlet adamlığı ne uluslararası ilişkiler biliyorsun! Liderlerin tete-a-tete yani başbaşa görüşmeleri olur. Her ülke için geçerlidir. Tercümanlar çeviri ile ilgili üçüncü kişiye bilgi veremez. Bu casusluk olur ve SUÇTUR! Sonuç: Kılıçdaroğlu'ndan asla devlet adamı olmaz!"

Talimat verdi! Muhafazakar seçmen planı TALİMAT VERDİ! MUHAFAZAKAR SEÇMEN PLANI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA