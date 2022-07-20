Bakan Kasapoğlu’ndan iktidarın projelerini sahiplenen muhalefete: Kurnazlık peşindeler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında ulusa seslenmiş, milyonlarca gencin merakla beklediği Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borçları için yeni bir düzenleme yapıldığını açıklamıştı.

Başkan Erdoğan, gençlere, "Ödeme sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılacak. Yani ana para ödenecek. Kredi borçlarında faiz ve enflasyon farkı uygulanmayacak. 26 milyar lira gibi bir rakamı gençlerimizin üzerinden kaldırdık" müjdesini vermişti.

AK PARTİ YAPTI, MUHALEFET SAHİPLENDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere muhalefet partilerinin temsilcileri ise, iktidarın hayata geçirdiği projeyi sahiplenmişti.

BAKAN KASAPOĞLU: MUHALEFET KURNAZLIK PEŞİNDE

Gelişmelere ilişkin Habertürk TV canlı yayınına telefon bağlantısı ile konuk olan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, muhalefetin KYK üzerinden kurnazlık peşinde olduğunu vurguladı.