Bakan Kasapoğlu'ndan iktidarın projelerini sahiplenen muhalefete: Kurnazlık peşindeler
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, telefon bağlantısı ile katıldığı canlı yayında, AK Parti hükümetinin hayata geçirdiği projeleri sahiplenen muhalefete sert sözlerle yüklendi. Son olarak Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) kredi geri ödemelerinin ana para üzerinden ödenecek olmasını sahiplenenleri hedef alan Bakan Kasapoğlu, "Bu ülkenin geçmişine bakınca kimlerin ürettiğini kimlerin engel olduğu görülüyor. Muhalefet kurnazlık peşinde" diye konuştu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında ulusa seslenmiş, milyonlarca gencin merakla beklediği Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borçları için yeni bir düzenleme yapıldığını açıklamıştı.
Başkan Erdoğan, gençlere, "Ödeme sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılacak. Yani ana para ödenecek. Kredi borçlarında faiz ve enflasyon farkı uygulanmayacak. 26 milyar lira gibi bir rakamı gençlerimizin üzerinden kaldırdık" müjdesini vermişti.
AK PARTİ YAPTI, MUHALEFET SAHİPLENDİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere muhalefet partilerinin temsilcileri ise, iktidarın hayata geçirdiği projeyi sahiplenmişti.
BAKAN KASAPOĞLU: MUHALEFET KURNAZLIK PEŞİNDE
Gelişmelere ilişkin Habertürk TV canlı yayınına telefon bağlantısı ile konuk olan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, muhalefetin KYK üzerinden kurnazlık peşinde olduğunu vurguladı.
Birkaç gündür hayretler içerisinde bazı söylemleri takip ettiğini ifade eden Bakan Kasapoğlu, "Son 20 yıldır hükümetlerimizin sosyal politikalarına genç odaklı yaklaşımlarına baktığımızda, kimin gençler adına projeler yaptığı, kimlerin de bu yatırımlara karşı çıktığını görüyorsunuz. Son 20 yıldaki genç odaklı siyasetimizde, başta harçlar dahil olmak üzere Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkenin gündeminden kaldırıldı." diye konuştu.
"TÜRKİYE HİÇBİR ŞEKİLDE ÖRNEĞİ OLMAYAN MODEL BİR ÜLKE"
Göreve geldiklerindeki kredilerin niteliği, faydalanan öğrenci sayısı ve burslarda yapılan iyileştirmelerin yansınamaz bir gerçek olduğunu vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Her biriyle ilgili devasa çalışmalarımız oldu. Her bir yıl çıtamızı artırdık. Ortadaki son süreçte burs ve kredi konuları gündeme geldi. Onun öncesinde yaptığımız çalışmalar, kabine toplantılarımız her birine açık bakıldığında sistemli bir şekilde yaptıklarımız görülüyor. Ben bugüne dair bir şeyden bahsetmiyorum, sadece 20 yıllık gençlik oluşumundan bahsediyorum. Üniversitelerdeki fırsat eşitliği, her ilde üniversite ve yurt imkanları... Türkiye hiçbir şekilde örneği olmayan model bir ülke oldu. Son düzenlememizde de halkımız kimin ne yaptığını kimin kurnazlık peşinde olduğunu izliyor." dedi.
"BİZİM İŞİMİZ ÜRETMEK, TAŞ ÜSTÜNE TAŞ KOYMAK"
Gençlerle iletişimlerinin çok güçlü olduğunu ifade eden Bakan, "Onların bu alandaki yorumları, yapılanların en güçlü şekilde görüldüğünü gösteriyor. Biz gençlikle ilgili ezber bozmaya devam edeceğiz. Bazıları algı, manipülasyonlar yapacaklar. Bizim işimiz üretmek, taş üstüne taş koymak. Bu ülkenin geçmişine bakınca kimlerin ürettiğini kimlerin engel olduğu görülüyor." diye konuştu.
BAHADIR ERDEM'İN 'KAPASİTE' İDDİALARINA YANIT: O DÖNEM 90 BİN BOŞ YATAK VARDI
Bakan Kasapoğlu'nun konuşması sırasında araya giren İYİ Parti'li Bahadır Erdem, öğrencilerin yurt sorunu olduğunu ve barınamadıklarını iddia etti.
Bakan Kasapoğlu, Erdem'in iddialarına ilişkin, "Hiçbir zaman, hiçbir şekilde polemiklere gençlerimizi alet etmeyiz. Sağlanan imkanlarla 750 binden fazla öğrenci yurtlarımızda kalıyor. 2022 ocak, şubat ayları itibarıyla 90 bin boş yatak vardı. Bir gün gelin yurtlarımızı görün, 2002'de kaç öğrencinin burstan, krediden faydalandığını görün. Bakınız Türkiye'de bursla ilgili ilk kurumsal çalışmayı Tayyip Erdoğan getirmiştir, belediye başkanıyken. O süreçte CHP'nin AYM'ye başvurmasıyla çalışmanın iptal edildiğini hatırlayın." yanıtını verdi.
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