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Çalındıkları iddiasıyla gündeme gelmişlerdi: Başakşehir'deki ördeklere İçişleri Bakanlığı sahip çıktı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.07.2022 Güncelleme Tarihi: 20.07.2022
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Çalındıkları iddiasıyla gündeme gelmişlerdi: Başakşehir’deki ördeklere İçişleri Bakanlığı sahip çıktı

İçişleri Bakanlığı, İstanbul'un Başakşehir ilçesinde yer alan bir parkın göletindeki ördekleri çaldıkları iddiasıyla gündeme gelen Iraklı kardeşlerin hayvan barınağına bırakmayı düşündüğü ördeklere sahip çıktı. Bakanlık yetkilileri tarafından ailenin evinden alınan ördekler, Ankara'daki Gölbaşı Vilayetler Evi'nin bahçesinde yaşamlarını sürdürecek.

İstanbul Başakşehir'de yer alan bir parkın göletinde, Irak vatandaşı olduğu belirlenen iki kadının 'ördekleri çaldığı' iddia edilmişti. Sosyal medyada infiale neden olan iddianın asılsız olduğu, ördeklerin iki kardeş tarafından yavruyken sahiplenilerek büyütüldüğü ortaya çıkmıştı.

KOMŞULARI RAHATSIZ OLDUĞU İÇİN BARINAK ARIYORLARDI

Kardeşler, çıkardıkları sesten komşuların rahatsız olması üzerine uygun bir hayvan barınağına bırakmayı düşündüklerini söylemişti.

ÇALINDIĞI İDDİASIYLA GÜNDEME GELEN ÖRDEKLERE BAKANLIK SAHİP ÇIKTI

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Başakşehir'deki bir parkın göletinde ördek çaldıkları iddiasıyla sosyal medyada gündeme gelen Iraklı kardeşlerin hayvan barınağına bırakmayı düşündüğü ördeklere sahip çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri, veteriner eşliğinde Iraklı kız kardeşlerin Fatih'teki evine giderek ördekleri teslim aldı.

YENİ YUVALARI ANKARA OLACAK

Ördekler, ekip araçlarının arka bölümüne, hayvanlar için özel dizayn edilen kafese konularak Ankara'ya getirildi. Gölbaşı Vilayetler Evi'nin bahçesinde koruma altına alınan ördeklere, buradaki ördek, kaz, tavus kuşu ve diğer hayvanlarla birlikte bakılacak.

Göletteki ördekleri çaldığı iddia edilen kadın konuştu GÖLETTEKİ ÖRDEKLERİ ÇALDIĞI İDDİA EDİLEN KADIN KONUŞTU

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