Çalındıkları iddiasıyla gündeme gelmişlerdi: Başakşehir’deki ördeklere İçişleri Bakanlığı sahip çıktı

İstanbul Başakşehir'de yer alan bir parkın göletinde, Irak vatandaşı olduğu belirlenen iki kadının 'ördekleri çaldığı' iddia edilmişti. Sosyal medyada infiale neden olan iddianın asılsız olduğu, ördeklerin iki kardeş tarafından yavruyken sahiplenilerek büyütüldüğü ortaya çıkmıştı.