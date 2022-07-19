İstanbul’da ördekleri çantasına koydukları iddia edilen kadın yaşananları anlattı!
İstanbul’da bir parkın göletinde ördek çaldıkları iddiasıyla sosyal medyada gündeme gelen Iraklı kardeşler, söz konusu ördekleri 3 ay önce evde beslemek için aldıklarını söyledi.
İstanbul Başakşehir'deki bir parkta bulunan gölette yüzen iki ördeği alarak çantasına koydukları anlara ait görüntüleri "göletten ördek çaldıkları" şeklinde yansıtılarak sosyal medyadan paylaşılan kadınların kimliklerinin tespiti için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan inceleme sonrasında söz konusu kişilerin Irak vatandaşı Zeynep El Zuheyri ve kardeşi Fatma El Zuheyri oldukları, söz konusu ördeklerin de bu kadınlara ait olduğu tespit edildi.
Ördeklerin büyüyünce çok ses çıkarmaya başladığını aktaran El Zuheyri, "Komşular sesten rahatsız olduklarını söylediler. Biz de ördekleri, daha önce gezmeye gittiğimiz Başakşehir'deki parkın göletine bırakabileceğimizi düşündük" dedi.
El Zuheyri, parktaki görevlilerin kendilerine, "Evde büyüyen, daha önce suya girmemiş ördekleri gölete bırakırsanız ölürler" dediğini aktararak, "Görevlilerin uyarısından sonra ördekleri tekrar yanımızdaki taşıma çantalarına koyduk. O sırada çevredekiler fotoğrafımızı çekmeye başladı. Onlara ördeklerin bize ait olduğunu, fotoğrafımızı çekmemelerini söyledik ama bizi dinlemediler. Daha sonra da polis geldi ve konuyla ilgili ifademizi aldı." diye konuştu.
Zeynep El Zuheyri, tekrar eve götürdükleri ördekleri bundan sonrası için uygun bir hayvan barınağına bırakmayı düşündüklerini ifade etti.
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