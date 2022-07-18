Başkan Erdoğan'ın KYK müjdesinden sonra sosyal medya yıkıldı: Teşekkürler Erdoğan
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrasında ulusa seslendi. Milyonlarca gencin merakla beklediği Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borçları için yeni bir düzenleme yapıldığını müjdeleyen Başkan Erdoğan, "Ödeme sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılacak. Yani ana para ödenecek. Kredi borçlarında faiz ve enflasyon farkı uygulanmayacak." dedi. Erdoğan'ın açıklaması sonrasında, sosyal medyada "Teşekkürler Erdoğan" hashtag'i gündem oldu.
Başkan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yeni bir düzenlemeyi işaret ettiği KYK kredisiyle ilgili bugün Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.
Öğrencilere müjde veren Erdoğan, "Kredi geri ödemelerinin herhangi bir enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi üzerinden yapılmasını kararlaştırdık. Yani anapara. Bu uygulamadan halen kredi geri ödemesi yapan tüm gençlerimiz yararlanacak. Aldığımız bu kararla kredi geri ödemelerinde toplanda 26 milyar lira üzerinde bir yükü gençlerimizin üzerinden kaldırmış oluyoruz" ifadelerini kullandı.
ERDOĞAN'IN MÜJDESİ SONRASI SOSYAL MEDYA YIKILDI: TEŞEKKÜRLER ERDOĞAN
Erdoğan'ın açıklaması sonrasında sosyal medyada "#TeşekkürlerErdoğan" hashtag'i gündem oldu. Açıklama sonrasında kısa sürede on binlerce tweet atıldı.
BAKAN NEBATİ'DAN PAYLAŞIM: KOORDİNELİ ÇALIŞMALARIMIZ MEYVESİNİ VERDİ
Gelişmenin arından Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Bakan Nebati, paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın talimatıyla, müreffeh yarınlarımızın teminatı gençlerimizin üzerindeki yükü kaldırmak için Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile yürüttüğümüz koordineli çalışmalar meyvesini verdi. KYK geri ödemelerinde enflasyon farkı olmaksızın sadece ana para üzerinden geri ödemesi sağlanacak. Aldığımız kararla, kredi geri ödemelerinde toplam 26 milyar liranın üzerinde bir yük gençlerimizin üzerinden kalkmış olacak. Gençlerimize hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.
Bakan sözlerini "Teşekkürler Erdoğan" diyerek noktaladı.
"AK PARTİ İCRAAT, CHP TROLLÜK YAPAR"
Gençlere verilen müjde sonrasında bir açıklama da AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'dan geldi. Başkan Erdoğan'ın verdiği müjdeyi sahiplenen CHP'lileri hedef alan Özalan, "AK Parti icraat yapar, CHP trollük yapar. Aslanın önünden pay kapmaya çalışan sırtlan neyse, açıklama yapıldığı saniye botlarla Kılıçdaroğlu'na teşekkür etiketi açan CHP de o! 5 para etmez bir siyaset şekli. Vizyonları ve çapları buna yetiyor." dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- LGS okul tercihleri ne zaman açıklanacak? 2022 LGS lise tercih sonuçları yerleştirme ne zaman belli olacak? MEB takvimi
- KYK borcunu ödeyenler geri alabilecek mi? Yeni düzenleme öncesi KYK kredi borcunu ödeyenler fark ödemesi alacak mı?
- KYK ana para sorgulama: e-Devlet KYK borcu sorgulama nasıl yapılır? Öğrenim kredisi ana para ne kadar?
- SSK ve Bağ-Kur zamlı emekli maaşı ödeme takvimi: 2022 emekli maaşı enflasyon farkı ne zaman yatacak? SGK açıkladı!
- Emekli Sandığı maaş farkları ne zaman ödenecek? 2022 Temmuz 4C emekli memur enflasyon farkı ne zaman yatacak?
- DGS sonuçları erken açıklanır mı? ÖSYM tarih verdi! 2022 DGS sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
- Kabine Toplantısı son dakika: KYK borcu silinecek mi? KYK kredi borçları yapılandırılacak mı, af var mı? Yeni düzenleme nedir?
- Adli tatil ne zaman başlıyor, bitiyor? 2022 adli tatil kimleri kapsıyor? Adli tatilde hangi davalara bakılır?
- AÖL 3. dönem sınav tarihi: 2022 açık öğretim lise sınavları ne zaman, nasıl yapılacak? AÖL 3. dönem sınavı online mı?
- VE BAŞLADI! TOKİ ucuz konut başvuruları nasıl yapılır? 2022 TOKİ 2+1 ve 3+1 ucuz konut fiyatları ve başvuru şartları
- Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı ne zaman? 2022 UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu FB maçı hangi kanalda?
- 450-550-600 TL destek veriliyor! Aile Destek Programı paraları ne zaman yatacak? 2022 Aile Destek Paketi başvuru linki!