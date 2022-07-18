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Başkan Erdoğan'ın KYK müjdesinden sonra sosyal medya yıkıldı: Teşekkürler Erdoğan

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.07.2022 Güncelleme Tarihi: 18.07.2022
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Başkan Erdoğan’ın KYK müjdesinden sonra sosyal medya yıkıldı: Teşekkürler Erdoğan

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrasında ulusa seslendi. Milyonlarca gencin merakla beklediği Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borçları için yeni bir düzenleme yapıldığını müjdeleyen Başkan Erdoğan, "Ödeme sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılacak. Yani ana para ödenecek. Kredi borçlarında faiz ve enflasyon farkı uygulanmayacak." dedi. Erdoğan'ın açıklaması sonrasında, sosyal medyada "Teşekkürler Erdoğan" hashtag'i gündem oldu.

Başkan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yeni bir düzenlemeyi işaret ettiği KYK kredisiyle ilgili bugün Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Öğrencilere müjde veren Erdoğan, "Kredi geri ödemelerinin herhangi bir enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi üzerinden yapılmasını kararlaştırdık. Yani anapara. Bu uygulamadan halen kredi geri ödemesi yapan tüm gençlerimiz yararlanacak. Aldığımız bu kararla kredi geri ödemelerinde toplanda 26 milyar lira üzerinde bir yükü gençlerimizin üzerinden kaldırmış oluyoruz" ifadelerini kullandı.

KYK borcunda ana para düzenlemesi! KYK BORCUNDA ANA PARA DÜZENLEMESİ!

ERDOĞAN'IN MÜJDESİ SONRASI SOSYAL MEDYA YIKILDI: TEŞEKKÜRLER ERDOĞAN

Erdoğan'ın açıklaması sonrasında sosyal medyada "#TeşekkürlerErdoğan" hashtag'i gündem oldu. Açıklama sonrasında kısa sürede on binlerce tweet atıldı.

BAKAN NEBATİ'DAN PAYLAŞIM: KOORDİNELİ ÇALIŞMALARIMIZ MEYVESİNİ VERDİ

Gelişmenin arından Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Bakan Nebati, paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın talimatıyla, müreffeh yarınlarımızın teminatı gençlerimizin üzerindeki yükü kaldırmak için Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile yürüttüğümüz koordineli çalışmalar meyvesini verdi. KYK geri ödemelerinde enflasyon farkı olmaksızın sadece ana para üzerinden geri ödemesi sağlanacak. Aldığımız kararla, kredi geri ödemelerinde toplam 26 milyar liranın üzerinde bir yük gençlerimizin üzerinden kalkmış olacak. Gençlerimize hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.

Bakan sözlerini "Teşekkürler Erdoğan" diyerek noktaladı.

"AK PARTİ İCRAAT, CHP TROLLÜK YAPAR"

Gençlere verilen müjde sonrasında bir açıklama da AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'dan geldi. Başkan Erdoğan'ın verdiği müjdeyi sahiplenen CHP'lileri hedef alan Özalan, "AK Parti icraat yapar, CHP trollük yapar. Aslanın önünden pay kapmaya çalışan sırtlan neyse, açıklama yapıldığı saniye botlarla Kılıçdaroğlu'na teşekkür etiketi açan CHP de o! 5 para etmez bir siyaset şekli. Vizyonları ve çapları buna yetiyor." dedi.

Başkan Erdoğan'a teşekkür edilen paylaşımlardan bazıları ise şöyle:

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