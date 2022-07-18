Başkan Erdoğan’ın KYK müjdesinden sonra sosyal medya yıkıldı: Teşekkürler Erdoğan

Başkan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yeni bir düzenlemeyi işaret ettiği KYK kredisiyle ilgili bugün Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Öğrencilere müjde veren Erdoğan, "Kredi geri ödemelerinin herhangi bir enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi üzerinden yapılmasını kararlaştırdık. Yani anapara. Bu uygulamadan halen kredi geri ödemesi yapan tüm gençlerimiz yararlanacak. Aldığımız bu kararla kredi geri ödemelerinde toplanda 26 milyar lira üzerinde bir yükü gençlerimizin üzerinden kaldırmış oluyoruz" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'IN MÜJDESİ SONRASI SOSYAL MEDYA YIKILDI: TEŞEKKÜRLER ERDOĞAN

Erdoğan'ın açıklaması sonrasında sosyal medyada "#TeşekkürlerErdoğan" hashtag'i gündem oldu. Açıklama sonrasında kısa sürede on binlerce tweet atıldı.

BAKAN NEBATİ'DAN PAYLAŞIM: KOORDİNELİ ÇALIŞMALARIMIZ MEYVESİNİ VERDİ

Gelişmenin arından Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Bakan Nebati, paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın talimatıyla, müreffeh yarınlarımızın teminatı gençlerimizin üzerindeki yükü kaldırmak için Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile yürüttüğümüz koordineli çalışmalar meyvesini verdi. KYK geri ödemelerinde enflasyon farkı olmaksızın sadece ana para üzerinden geri ödemesi sağlanacak. Aldığımız kararla, kredi geri ödemelerinde toplam 26 milyar liranın üzerinde bir yük gençlerimizin üzerinden kalkmış olacak. Gençlerimize hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.

Bakan sözlerini "Teşekkürler Erdoğan" diyerek noktaladı.