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Son dakika: Tunceli’de mühimmat ele geçirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.07.2022
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Son dakika: Tunceli’de mühimmat ele geçirildi

Son dakika haberine göre Tunceli’de devam eden Eren Abluka-7 operasyonları çerçevesinde Hozat ilçesi kırsalında mühimmat ele geçirildi. İşte valilikten yapılan açıklama...

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