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Son dakika! MSB duyurdu: Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK-YPG'li öldürüldü

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Giriş Tarihi: 19.07.2022 Güncelleme Tarihi: 19.07.2022
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Son dakika! MSB duyurdu: Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK-YPG’li öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 5 PKK-YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan son dakika açıklamasında; "Teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.

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