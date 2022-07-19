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FETÖ imamı Özgür Kaya'dan 15 Temmuz itirafı: En tepedekini indirecek biri var mı?

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Giriş Tarihi: 19.07.2022 Güncelleme Tarihi: 19.07.2022
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FETÖ imamı Özgür Kaya’dan 15 Temmuz itirafı: En tepedekini indirecek biri var mı?

Fetullahçı Terör Örgütü'nün imamlarından itirafçı Özgür Kaya, 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece örgütün İstanbul sorumlusunun kendisini arayarak "En tepedeki şahsı indirebilecek bir askeri öğrenci arkadaşımız var mı?" diye sorduğunu söyledi.

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