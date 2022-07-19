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SON DAKİKA! İçişleri Bakanlığı: Örgütten kaçan PKK'lılar teslim oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.07.2022 Güncelleme Tarihi: 19.07.2022
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SON DAKİKA! İçişleri Bakanlığı: Örgütten kaçan PKK’lılar teslim oldu

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan SON DAKİKA açıklamasında, "PKK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubu bugün güvenlik güçlerine teslim oldu." bilgisi paylaşıldı.

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