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Son dakika: Başkan Erdoğan, İran Lideri Hamaney ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.07.2022 Güncelleme Tarihi: 19.07.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan, İran Lideri Hamaney ile görüştü

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdogan, İran Lideri Ayetullah Ali Hamaney ile bir araya geldi.

SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunduğu İran'da, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ile bir araya geldi.

Hamaney'in ofisinde basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 40 dakika sürdü.

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