Firari FETÖ’cü Zekeriya Öz ve Celal Kara’yı Ardeşen Kaymakamı Ufuk Özen Alibeyoğlu kaçırmış

Rize'nin Ardeşen ilçesi kaymakamı olarak görev yaptığı sırada FETÖ bağlantısı nedeniyle ihraç edilerek hakkında soruşturma başlatılan ve tutuklanan Ufuk Özen Alibeyoğlu'yla ilgili iddianamedeki şok bilgilere SABAH ulaştı.

Alibeyoğlu hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianamede, Alibeyoğlu'nun kaymakamlığı döneminde devletin kendisine tahsis ettiği araçla, firari FETÖ terör örgütü üyesi iki savcıyı kaçırdığı belirtildi.