Çeşme'de Erythrai Antik kenti yakınında korkutan yangın: Belediye başkanı yardım istedi

İzmir'e bağlı Çeşme ilçesinde yer alan Erythrai Antik kenti yakınındaki otluk alanda yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede yayıldığı yangının sebebi henüz bilinmezken, bölgede bulunan ev ve restoranlar tedbir amacıyla boşaltıldı. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, yangınla ilgili sosyal medyadan destek çağrısında bulunarak, "Önümüzde büyük yangın var, tankerleriniz dolu olarak desteğe gelin" dedi.