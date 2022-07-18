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Haberler Galeri Çeşme'de Erythrai Antik kenti yakınında korkutan yangın: Belediye başkanı yardım istedi

Çeşme'de Erythrai Antik kenti yakınında korkutan yangın: Belediye başkanı yardım istedi

İzmir'e bağlı Çeşme ilçesinde yer alan Erythrai Antik kenti yakınındaki otluk alanda yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede yayıldığı yangının sebebi henüz bilinmezken, bölgede bulunan ev ve restoranlar tedbir amacıyla boşaltıldı. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, yangınla ilgili sosyal medyadan destek çağrısında bulunarak, "Önümüzde büyük yangın var, tankerleriniz dolu olarak desteğe gelin" dedi.

Giriş Tarihi: 18.07.2022 23:53 Güncelleme Tarihi: 18.07.2022 23:55
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Çeşme’de otluk alanda yangın: Belediye başkanı yardım istedi

İzmir'in Çeşme ilçesindeki Ildır Mahallesi'nde otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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Çeşme’de otluk alanda yangın: Belediye başkanı yardım istedi

İhbar üzerine bölgeye İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler sevk edildi.

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Çeşme’de otluk alanda yangın: Belediye başkanı yardım istedi

Ekipler, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ile yangına müdahale ediyor.

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Çeşme’de otluk alanda yangın: Belediye başkanı yardım istedi

Erythrai Antik kenti çevresine yayılan alevler nedeniyle mahalledeki 8 ev, 3 restoran, 3 baraka tedbir amaçlı boşaltıld

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Çeşme’de otluk alanda yangın: Belediye başkanı yardım istedi

Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.