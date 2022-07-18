Tırtıllar ayçiçek tarlalarını istila etmişti! Bakanlıktan açıklama geldi: Zarar çok az

"ZARAR ÇOK AZ"

Pakdil, çayır tırtılında zararın az olduğunu vurgulayarak, "Zararımız çok az. İnşallah bu sene beklediğimiz verim artışı ve alandaki ayçiçeği ekilişindeki artışla beraber rekoltemizin geçen senenin daha üzerinde gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz, bekliyoruz. Üründe geriye gitme, rekolte kaybı, ürün kaybı gibi bir durum söz konusu olmayacak. Burada emeği geçen çiftçilerimiz olmak üzere çevreyi de gözeterek yaptıkları mücadelede başta arıcılarımız olmak üzere çevreye en az zarar vererek veya hiç zarar vermemek gayretinde oldular. Bunun için kendilerini kutluyorum" ifadelerini kullandı.