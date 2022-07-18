Tırtıllar ayçiçek tarlalarını istila etmişti! Bakanlıktan açıklama geldi: Zarar çok az
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Dr. Nihat Pakdil, Trakya'da ayçiçeği tarlalarındaki tırtıl istilası üzerinde incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gitti. Tırtılların zarar verdiği bölgelerin çok az olduğunu ifade eden Pakdil, ilaçlama çalışmalarına ilişkin ise, "Edirne ve Kırklareli'nde çayır tırtılı sorununu hemen hemen bitti diyebiliriz." dedi.
Trakya'da ayçiçeği tarlalarındaki tırtıl istilası üzerine Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Dr. Nihat Pakdil, Tekirdağ ve Edirne'den sonra Kırklareli'ne giderek bölgede incelemelerde bulundu.
"TIRTIL SORUNU HEMEN HEMEN BİTTİ"
Pakdil, incelemeleri sırasında yaptığı açıklamada, "Edirne ve Kırklareli'nde çayır tırtılı sorununu hemen hemen bitti diyebiliriz. Takibe devam ediyoruz. Yeni bir nokta olur mu diye arkadaşlarımız sörvey çalışmalarına devam ediyorlar. Orada da gerekli tedbirler alınıyor. Şunu ifade etmek isterim ki çok iyi organize olmayı başardık. Gerek kamu tarafı olarak gerek sivil örgütler, çiftçi örgütleri, ziraat odaları, çiftçilerimiz, il müdürlüklerimiz, valiliklerimiz bu konuda çok iyi bir tepki gösterdiler. Bir araya geldiler, sırt sırta, omuz omuza verdiler ve güzel bir netice aldılar" dedi.
"ZARAR ÇOK AZ"
Pakdil, çayır tırtılında zararın az olduğunu vurgulayarak, "Zararımız çok az. İnşallah bu sene beklediğimiz verim artışı ve alandaki ayçiçeği ekilişindeki artışla beraber rekoltemizin geçen senenin daha üzerinde gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz, bekliyoruz. Üründe geriye gitme, rekolte kaybı, ürün kaybı gibi bir durum söz konusu olmayacak. Burada emeği geçen çiftçilerimiz olmak üzere çevreyi de gözeterek yaptıkları mücadelede başta arıcılarımız olmak üzere çevreye en az zarar vererek veya hiç zarar vermemek gayretinde oldular. Bunun için kendilerini kutluyorum" ifadelerini kullandı.
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