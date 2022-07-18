Son dakika: Türk Dışişleri Bakanlığından Pakistan’a taziye mesajı

Rahim Yar Han Komiser Yardımcısı Seyit Musa Rıza, konuya dair yaptığı açıklamada, yaşanan hadisede ilk belirlemelere göre tamamı kadın 19 kişinin öldüğünü ve çok sayıda kişinin kaybolduğunu belirtti.

Rıza, çok fazla kişinin binmesi ve suyun akış hızının yüksek olması sebebiyle teknenin alabora olduğunu, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Başbakan Şahbaz Şerif, kaza sebebiyle hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.