Son dakika: Türk Dışişleri Bakanlığından Pakistan’a taziye mesajı
SON DAKİKA: Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Pencab eyaletinde meydana gelen tekne kazası sonrası hayatını kaybedenler için bir taziye mesajı yayımladı. Pakistan'daki acı olayda ilk belirlemelere göre 19 kadın öldü, çok sayıda kişi kayboldu.
Bakanlık açıklamasında, "Pakistan'ın Pencab Eyaleti'nde İndus Nehri üzerinde bugün bir teknenin alabora olması sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini öğrenmekten derin üzüntü duyduk." denildi.
Dışişleri ayrıca, "Elim kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, dost ve kardeş Pakistan halkına ve Hükümeti'ne başsağlığı diliyoruz." mesajını verdi.
PAKİSTAN'DA BİR TEKNENİN ALABORA OLMASI SONUCU 19 KİŞİ ÖLDÜ
Pakistan'da İndus Nehri'nde bir teknenin alabora olması sonucu ilk belirlemelere göre 19 kadın öldü, çok sayıda kişi kayboldu.
Dawn gazetesindeki habere göre, içerisinde bir düğün organizasyonundan dönen 100'ün üzerinde kişi bulunan tekne, Rahim Yar Han şehri yakınlarında alabora oldu.
Rahim Yar Han Komiser Yardımcısı Seyit Musa Rıza, konuya dair yaptığı açıklamada, yaşanan hadisede ilk belirlemelere göre tamamı kadın 19 kişinin öldüğünü ve çok sayıda kişinin kaybolduğunu belirtti.
Rıza, çok fazla kişinin binmesi ve suyun akış hızının yüksek olması sebebiyle teknenin alabora olduğunu, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.
Başbakan Şahbaz Şerif, kaza sebebiyle hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
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