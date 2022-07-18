Trakya "çayır tırtılı" istilasıyla karşı karşıya! Ayçiçeği tarlasına dronlu müdahale

"ÇİFTÇİMİZİ BU ZARARLIDAN KURTARMAYI HEDEFLİYORUZ"

Karaca, "Bugün bölgeye intikal ettik. Şu anda Bıyıkali köyünde 2 bin dönümlük bir arazide çayır tırtılına karşı dronla mücadele edeceğiz. Hali hazırda tarlaların dolu olmasından dolayı traktörün girememesi nedeniyle dronla daha etkili mücadele edilebileceğinden dolayı ilaçlamamızı yapacağız ve çiftçimizin bu sene ürününe musallat olan çayır tırtılından kurtarmayı hedefliyoruz. Mücadelemiz bu zararlıdan kurtulana kadar devam edecek. Biz normalde Adana bölgesinde çalışıyoruz. Oradaki tüm işlerimizi bıraktık, burada çiftçimizin ürününe musallat olan ve çok elzem olan bu mücadeleyi sürdürmek için buradayız. 1 ay veya 2 ay da sürse bu mücadele devam edecek. Türkiye'nin birçok yerinden ekip geliyor bu bölgeye, zannımca 15-20 gün içerisinde bölgenin büyük bölümü ilaçlanacaktır. Umarım tüm çiftçilerimizin tarlasından bu zararlı arındırılır" dedi.