18 Temmuz 2022, Pazartesi
Trakya "çayır tırtılı" istilasıyla karşı karşıya! Ayçiçeği tarlasına dronlu müdahale
Trakya'da ayçiçeği tarlası "çayır tırtılı" istilası altında. Bitkileri kökten başlayarak yaprak ve çekirdek kısmına kadar yiyerek büyük verim kaybına yol açan tırtıl türü, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteğiyle gece-gündüz havadan dronla ilaçlanıyor. Ayçiçeği üreticilerinden Kazım Özder, "Gece ve gündüz çalışabilen bir sistem bu. Zarar olan bölgeye direk nokta atışı ile ilaç atılıyor. İnanıyorum ki bu çalışmanın sonucunda bu ilaçlama bizi bu dertten yüzde 80-90 kurtaracak" dedi.
Giriş Tarihi: 18.07.2022 15:23 Güncelleme Tarihi: 18.07.2022 15:35
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