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Son dakika: PKK’nın sözde üst düzey yöneticileri ile toplantılara katılan şahıs tutuklandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.07.2022 Güncelleme Tarihi: 18.07.2022
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Son dakika: PKK’nın sözde üst düzey yöneticileri ile toplantılara katılan şahıs tutuklandı

SON DAKİKA! PKK silahlı terör örgütü adına faaliyetlerde bulunduğu ve örgütün sözde üst düzey yöneticileri ile toplantılara katıldığı belirlenen yabancı uyruklu şahıs, Kastamonu’da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklandı.

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