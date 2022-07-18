18 Temmuz 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Şanlıurfa'da sınır hattında yakalanan şüpheli gözaltına alındı

Son dakika: Şanlıurfa'da sınır hattında yakalanan şüpheli gözaltına alındı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.07.2022
ABONE OL
Son dakika: Şanlıurfa’da sınır hattında yakalanan şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberine göre Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Suriye'den yurda girmeye çalışan ve terör örgütü PKK/PYD mensubu olduğu değerlendirilen şüpheli yakalandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA