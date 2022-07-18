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Hani’de teröristlerin vurulma anı! ATAK helikopterleri terör inlerini ateş altına aldı

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Giriş Tarihi: 18.07.2022 Güncelleme Tarihi: 18.07.2022
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Hani’de teröristlerin vurulma anı! ATAK helikopterleri terör inlerini ateş altına aldı

Diyarbakır'da tespit edilen teröristlere yönelik operasyon düzenlendi. İşte o görüntülere A Haber ulaştı. Ayrıntıları A Haber İstanbul / Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak aktardı. Ulak, "Güvenlik güçleri ve ATAK'ların da katıldığı harekat 45 dakika sürdü. Operasyon sonrası 2'PKK'lı ölü olarak ele geçirildi." dedi.

Güvenlik güçlerince Diyarbakır'da tespit edilen teröristlere yönelik operasyon düzenlendi. Ayrıntıları A Haber İstanbul / Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak aktardı.

AKŞAM SAATLERİNDE DÜĞMEYE BASILDI

Operasyon Diyarbakır Hani ilçesi kırsalında akşam saatlerinde 19:50 sularında gerçekleşti.

2 PKK'lı güvenlik kamerasına takıldı.

Teröristlerin tespit edilmesi üzerine güvenlik güçleri harekete geçti.

Hani İlçe Jandarma Tabur Komutanlığı'na bağlı TİM'ler bölgeye sevk edildi.

SICAK TEMAS

Daha sonra 2 PKK'lı ile güvenlik arasında sıcak temas sağlandı.

PKK'lı teröristler Mehmetçik'in "teslim olun" çağrısına ateşle karşılık verdiler.

2 SİVİL PKK'LI

Diğer yandan görüntülerde yer alan sivil elbiseli 2'PKK'lının sırtında silahların olduğu tespit edildi.

ATAK'LAR DEVREYE GİRDİ

Öte yandan bölgeye Diyarbakır merkezden ATAK Helikopterler sevk edildi. ATAK'ların da katıldığı harekat 45 dakika sürdü.

PKK'LILARIN ÖLDÜRDÜĞÜ GÖRÜNTÜLER A HABER'DE

Operasyon sonrası 2'PKK'lı ölü olarak ele geçirildi.

Operasyona ait sıcak görüntüleri ilk kez A Haber yayınladı.

Hani’de teröristlerin vurulma anı! ATAK helikopterleri terör inlerini ateş altına aldı HANİ’DE TERÖRİSTLERİN VURULMA ANI! ATAK HELİKOPTERLERİ TERÖR İNLERİNİ ATEŞ ALTINA ALDI

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