17 Temmuz 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika! Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK-YPG'li terörist öldürüldü

Son dakika! Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK-YPG'li terörist öldürüldü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.07.2022 Güncelleme Tarihi: 17.07.2022
ABONE OL
Son dakika! Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK-YPG’li terörist öldürüldü

Son dakika haberleri | Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristler için kaçınılmaz son belli. Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist daha kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Mücadelemiz kararlılıkla sürecek." ifadelerine yer verildi.

Patpat devrildi: 1 ölü, 10 yaralı PENÇE-KİLİT'TEN ACI HABER
MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu MSB ACI HABERİ DUYURDU: 1 ASKER ŞEHİT OLDU

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA