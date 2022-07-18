SON DAKİKA: Başkan Erdoğan İran’a gitti! Rusya - Ukrayna savaşı sonrası Erdoğan ve Putin’den ilk...

BAŞKAN ERDOĞAN VE PUTIN GÖRÜŞECEK

Zirvede, Suriye'deki güncel gelişmeler, terör örgütüleri PKK/YPG ve DEAŞ başta olmak üzere bölge güvenliğine tehdit teşkil eden terör örgütleriyle mücadele, siyasi çözüme yönelik çabalar, insani durum ve Suriyelilerin ülkelerine gönüllü geri dönüşleri konularının istişare edilmesi öngörülüyor.

Başkan Erdoğan, Zirve vesilesiyle Rus mevkidaşı ile ikili bir görüşme de gerçekleştirecek.

SAVAŞ SONRASI BİR İLK

Diğer yandan pek çok kez telefonda görüşme gerçekleştiren Başkan Erdoğan ve Rus lider Putin, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası ilk kez yüz yüze görüşecek.