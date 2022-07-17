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15 Temmuz'da TBMM'ye ilk gelen AK Partili isim! İşte CHP'li Engin Özkoç'u yalanlayan görüntü

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Giriş Tarihi: 17.07.2022 Güncelleme Tarihi: 17.07.2022
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15 Temmuz’da TBMM’ye ilk gelen AK Partili isim! İşte CHP’li Engin Özkoç’u yalanlayan görüntü

CHP’lilerin, FETÖ'nün 15 Temmuz gecesi başlattığı darbe girişiminde Meclis’e ilk kimin geldiğine dair algı oluşturmaya dönük hamlesini kamera kayıtları boşa çıkardı. CHP’lilerin, iki sene önce verdikleri bir önergeyi yeni vermiş gibi sunup, verilen cevabı da farklı yansıtarak 15 Temmuz gecesi Meclis’e ilk gelen isimlerin üç CHP’li milletvekili olduğuna ilişkin oluşturmaya çalıştıkları algıyı kamera kayıtları bozdu. Kamera kayıtlarına göre 15 Temmuz gecesi Meclis’e ilk giren isim, dönemin güvenlikten sorumlu İdare Amiri Salim Uslu. Salim Uslu, CHP’lilerin “Meclis’e ilk giren CHP’lilerdi” haberini yaptırmalarının ardından, o geceye ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak oluşturulmaya çalışılan algıyı yerle bir etti.

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