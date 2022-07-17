Şehitlere bile saygısı yok! 15 Temmuz içlerine oturdu: CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu sustu yandaş medyası görmedi





MÜCADELEMİZ HEM FETÖ HEM DE SİZİNLE OLACAK



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Kontrollü darbe" yalanının inandırıcılığının kalmadığını görenler, yeni yalan ve iftiralarıyla gündemi çarpıtmaya, 15 Temmuz direnişini itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar.

AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam: Tankın üstüne çıkamadın, tam tersi tankın yanından sıvıştın. Rakibin de olsa darbelere karşı gelmek ve demokrasiyi savunmak adına hükümete zerre sahip çıksaydın, bu tweet'i atmaya hakkın olurdu.

Fadime Özkan: 15 Temmuz işgal gecesinde siz kahvenizi yudumlarken, o andıklarınız can feda ediyor ama vatanı teslim etmiyordu. 15 Temmuz'u unutturmak, FETÖ'yü aklamak için ne yaptığını görüyoruz. Artık mücadelemiz hem FETÖ hem sizinle!