Şehitlere bile saygısı yok! 15 Temmuz içlerine oturdu: CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu sustu yandaş medyası görmedi
Son dakika haberine göre Türkiye, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe ihanetini 6. yılında lanetledi, darbeye karşı destansı direnişi kutladı. KıIıçdaroğlu, FETÖ bile diyemedi. CHP güdümlü medya ise 15 Temmuz’u hiç görmedi.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) silahlı ilk kalkışması olarak kayıtlara giren 15 Temmuz darbe girişimi üzerinden 6 yıl geçti. Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yuvalanan hainlerin planladığı darbe girişimi, 15 Temmuz 2016'da milletin kahramanca direnişiyle püskürtülürken 252 vatandaş şehit, 2 bin 196 kişi ise gazi oldu. 15 Temmuz gecesi 22.00 sıralarında başlayarak 16 Temmuz öğle saatlerine kadar süren amansız direnişte, halk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile meydanlara inmiş, cuntaya bağlı darbeci askerleri işlevsiz hale getirmişti. "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" olarak resmiyet kazanan o destansı direniş tüm yurtta etkinliklerle kutlandı. Şehitler için dualar edildi. Daha önce 15 Temmuz'un "tiyatro" olduğunu savunan Kılıçdaroğlu ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında FETÖ'nün adını bile anmadı.
Twitter'daki resmi hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, "15 Temmuz 2016'da demokrasiye ve millete kasteden hain terör örgütünü lanetliyor; 251 şehidimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. Sadece sonuçları konuşarak değil, ülkeyi bu noktaya getiren herkes hesap verdiğinde, hak yerini bulmuş, adalet sağlanmış olacak" mesajıyla FETÖ'yü suçlamak bir yana Başkan Erdoğan'ı kastederek üstü kapalı tehdit de etti.
MÜCADELEMİZ HEM FETÖ HEM DE SİZİNLE OLACAK
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Kontrollü darbe" yalanının inandırıcılığının kalmadığını görenler, yeni yalan ve iftiralarıyla gündemi çarpıtmaya, 15 Temmuz direnişini itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar.
AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam: Tankın üstüne çıkamadın, tam tersi tankın yanından sıvıştın. Rakibin de olsa darbelere karşı gelmek ve demokrasiyi savunmak adına hükümete zerre sahip çıksaydın, bu tweet'i atmaya hakkın olurdu.
Fadime Özkan: 15 Temmuz işgal gecesinde siz kahvenizi yudumlarken, o andıklarınız can feda ediyor ama vatanı teslim etmiyordu. 15 Temmuz'u unutturmak, FETÖ'yü aklamak için ne yaptığını görüyoruz. Artık mücadelemiz hem FETÖ hem sizinle!
FETÖ DEMEYE DİLİN VARMIYOR MU?
Kılıçdaroğlu'nun 252 kişiyi şehit eden, 2 bin 196 kişiyi yaralayan FETÖ'nün adını anmadığına, bunun yerine örgütle mücadele eden hükümeti eleştirdiğine dikkat çeken vatandaşlar ise sosyal medyadan tepkilerini dile getirdi. Bazı kullanıcılar, "Ortağınız kızıyor diye ne PKK'nın ne de FETÖ'nün adını anmıyorsunuz" diyerek tepkisini dile getirdi.
Selva Tor: Hain terör örgütünün adı yok mu? Sonra 'CHP neden patinaj yapıyor?' oluyor.
Cengiz Alğan: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hâlâ darbe diyemiyor, hâlâ FETÖ diyemiyor, çok yazık...
Taha Okan Tanış: Hangi terör örgütü? Adını niye yazamıyorsunuz?
'Ortağınız kızıyor' diye PKK diyemiyorsunuz anladık da FETÖ de mi diyemiyorsunuz.
Ömer Faruk Uysal: Kemal Kılıçdaroğlu, "Ülkeyi bu noktaya getirenler" söylemi ile FETÖ'yü aklayıp hükümeti suçluyor!
Beytullah Öztürk: Hangi hain terör örgütü? FETÖ demeye dilin varmıyor mu?
Çağlar Çoban: Hangi örgüt?
Niye FETÖ diyemiyorsunuz?
Latif Can Baran: FETÖ'nün ismini anmadan 15 Temmuz mesajı atmak çok garip.
Fatma Er Akın: "FETÖ'ye terörist diyemem" diyen ve o gece köprüde oluk oluk kan dökenlere masum çocuklar diyen kadını ağırlayan kim?
Bekir Tiryaki: 15 Temmuz'da güvenli evde kravatını bile gevşetmeden olup biteni izledin.
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