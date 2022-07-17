15 Temmuz'a "tiyatro" diyenler utanır mı? Eski ABD Büyükelçisi James Jeffrey: Türkiye'ye yapılmış bir saldırıdır

UKRAYNA ROLÜNE ÖVGÜ

ABD'li diplomat, Türkiye'nin Ukrayna Savaşı'ndaki rolünü de takdir ederek, "İttifak içinde hiçbir ülke Ukrayna'ya gerek silah verme, gerek diplomasi ve gerekse başka eylemleri ile Türkiye kadar etkili olamadı" diye konuştu.

ABD'nin SDG ismini kullanan YPG/PKK'ya verdiği destekle ilgili bir soruya yanıt veren Jeffrey, ABD'nin YPG'nin önemli bir bileşeni olan SDG örgütüne destek verdiğini belirterek, YPG ve PKK'nın Türkiye'ye tehdit teşkil ettiğinin farkında olduğunu dile getirdi. YPG/PKK'nın Esad rejimi ile işbirliği yaptığına dair soruya Jeffrey, "Bu çok fazla köpürtülüyor. SDG ile Esad rejimi arasında önemli bir sürtüşme var" dedi.