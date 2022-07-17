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Manisa'nın Soma ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Son depremler

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Giriş Tarihi: 17.07.2022 Güncelleme Tarihi: 17.07.2022
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Manisa’nın Soma ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Son depremler

Son dakika haberine göre AFAD'ın verilerine göre saat 14:55'te merkez üssü Manisa'nın Soma ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi.

Manisa'nın Soma ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.55'te merkez üssü Soma olan 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin, 10,84 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2022.07.17 14:55:39 39.2900 27.7000 10.0 -.- 4.3 -.- SOMA-MANISA Otomatik
2022.07.17 14:21:00 40.1647 27.4062 8.2 -.- 1.8 -.- TAHTALI-GONEN (BALIKESIR) İlksel
2022.07.17 14:16:16 37.2517 28.3493 5.3 -.- 2.1 -.- IKIZCE-(MUGLA) İlksel
2022.07.17 13:47:40 38.4998 39.3077 5.0 -.- 2.4 -.- GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2022.07.17 13:17:44 38.7305 33.8425 5.3 -.- 2.3 -.- KURTINI-AGACOREN (AKSARAY) İlksel
2022.07.17 13:06:28 35.0942 25.3010 6.5 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.07.17 12:52:32 35.1615 25.2855 14.0 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.07.17 12:17:01 38.3565 38.7680 16.7 -.- 2.0 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA) İlksel
2022.07.17 12:08:52 41.1195 28.9813 0.0 -.- 0.8 -.- KAGITHANE (ISTANBUL) İlksel


2022.07.17 12:02:57 35.2485 25.3440 4.8 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.07.17 10:30:58 37.9508 28.7817 6.1 -.- 2.2 -.- SAVCILI-BUHARKENT (AYDIN) İlksel
2022.07.17 09:17:22 35.1845 25.3268 4.2 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.07.17 09:06:19 37.8117 26.4752 3.9 -.- 2.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.07.17 08:43:09 35.0972 25.2642 8.5 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.07.17 06:29:57 36.2393 36.4050 17.4 -.- 1.6 -.- TAYFURSOKMEN-REYHANLI (HATAY) İlksel
2022.07.17 04:59:49 40.1595 27.4217 15.5 -.- 1.7 -.- TAHTALI-GONEN (BALIKESIR) İlksel
2022.07.17 04:58:47 34.1252 25.0827 13.9 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2022.07.17 04:55:38 37.9873 27.2470 7.0 -.- 1.9 -.- ZEYTINKOY-SELCUK (IZMIR) İlksel
2022.07.17 04:51:11 40.1612 27.4115 9.1 -.- 2.4 -.- TAHTALI-GONEN (BALIKESIR) İlksel
2022.07.17 04:47:05 36.9773 28.5355 10.0 -.- 1.5 -.- CORUS-ULA (MUGLA) İlksel
2022.07.17 04:40:14 35.2897 25.3410 6.4 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel


2022.07.17 04:34:26 35.1682 25.3055 5.5 -.- 3.8 3.8 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.07.17 04:28:35 34.7907 24.9520 5.0 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2022.07.17 03:43:32 35.1273 25.3088 6.1 -.- 3.9 3.9 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.07.17 03:21:44 35.0397 25.3000 10.9 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

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