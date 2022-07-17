Manisa'nın Soma ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Son depremler
Son dakika haberine göre AFAD'ın verilerine göre saat 14:55'te merkez üssü Manisa'nın Soma ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi.
SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2022.07.17 14:55:39 39.2900 27.7000 10.0 -.- 4.3 -.- SOMA-MANISA Otomatik
2022.07.17 14:21:00 40.1647 27.4062 8.2 -.- 1.8 -.- TAHTALI-GONEN (BALIKESIR) İlksel
2022.07.17 14:16:16 37.2517 28.3493 5.3 -.- 2.1 -.- IKIZCE-(MUGLA) İlksel
2022.07.17 13:47:40 38.4998 39.3077 5.0 -.- 2.4 -.- GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2022.07.17 13:17:44 38.7305 33.8425 5.3 -.- 2.3 -.- KURTINI-AGACOREN (AKSARAY) İlksel
2022.07.17 13:06:28 35.0942 25.3010 6.5 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.07.17 12:52:32 35.1615 25.2855 14.0 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.07.17 12:17:01 38.3565 38.7680 16.7 -.- 2.0 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA) İlksel
2022.07.17 12:08:52 41.1195 28.9813 0.0 -.- 0.8 -.- KAGITHANE (ISTANBUL) İlksel
2022.07.17 12:02:57 35.2485 25.3440 4.8 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.07.17 10:30:58 37.9508 28.7817 6.1 -.- 2.2 -.- SAVCILI-BUHARKENT (AYDIN) İlksel
2022.07.17 09:17:22 35.1845 25.3268 4.2 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.07.17 09:06:19 37.8117 26.4752 3.9 -.- 2.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.07.17 08:43:09 35.0972 25.2642 8.5 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.07.17 06:29:57 36.2393 36.4050 17.4 -.- 1.6 -.- TAYFURSOKMEN-REYHANLI (HATAY) İlksel
2022.07.17 04:59:49 40.1595 27.4217 15.5 -.- 1.7 -.- TAHTALI-GONEN (BALIKESIR) İlksel
2022.07.17 04:58:47 34.1252 25.0827 13.9 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2022.07.17 04:55:38 37.9873 27.2470 7.0 -.- 1.9 -.- ZEYTINKOY-SELCUK (IZMIR) İlksel
2022.07.17 04:51:11 40.1612 27.4115 9.1 -.- 2.4 -.- TAHTALI-GONEN (BALIKESIR) İlksel
2022.07.17 04:47:05 36.9773 28.5355 10.0 -.- 1.5 -.- CORUS-ULA (MUGLA) İlksel
2022.07.17 04:40:14 35.2897 25.3410 6.4 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.07.17 04:34:26 35.1682 25.3055 5.5 -.- 3.8 3.8 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.07.17 04:28:35 34.7907 24.9520 5.0 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2022.07.17 03:43:32 35.1273 25.3088 6.1 -.- 3.9 3.9 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.07.17 03:21:44 35.0397 25.3000 10.9 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
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