17 Temmuz 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 24 bin 395 personel FETÖ'den ihraç edildi

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 24 bin 395 personel FETÖ'den ihraç edildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.07.2022 Güncelleme Tarihi: 17.07.2022
ABONE OL
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 24 bin 395 personel FETÖ’den ihraç edildi

Milli Savunma Bakanlığı, FETÖ ile mücadele konusunda kamuoyuna yanlış bilgiler vererek manipülasyon yapma çabasında olan bazı şahısların Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerini hedef almaya devam ettiklerini belirterek, FETÖ ile mücadelede bugüne kadar 24 bin 395 personelin ihraç edildiğini ve 2 bin 567 personelin rütbelerinin geri alındığını açıkladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA