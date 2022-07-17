CHP’li Sarıyer Belediyesi’nde işçi grevi! Kılıçdaroğlu’na böyle seslendiler: Biz bayramı burada geçirdik

CHP GENEL BAŞKANI KILIÇDAROĞLU'NA ÇAĞRI

Bayramın kendileri için grev alanında buruk geçtiğini dile getiren Pehlivan, "Yöneticilerimizin hepsi bayram tatiline gitti ama biz bayramı burada geçirdik. Bayramda çoluk çocuk, torunlar herkes buraya geldi. Biz burada bayramlaşmamızı gerçekleştirdik. Belki hayatımızda ilk oldu ama bizim için de farklı bir anı olarak yaşantımıza eklenmiş oldu. Bu hak ve ekmek mücadelesiyse biz bunu almadan bizim bayramımız olmayacak. Ne zaman buradan hakkımızı alır kalkarsak işte biz bayramı o zaman kutlamış olacağız." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulunan Pehlivan, "Kendisi enflasyonun gerçek rakamları yansıtmadığını tüm halka her gün televizyonlarda deklare ediyor. Biz o yanlış buldukları (TÜİK verileri) enflasyon rakamının yüzde 40'ını talep ediyoruz, ona rağmen masada talebimiz olumlu karşılanmadı. Onlar yüzde 40'ın da yarısını önerdiler. İstanbul geneli aşağı yukarı bütün partiler, hangi belediye olursa olsun yüzde 35-40 bandında bitmiştir. Bizim teklifimiz ve talebimiz de üç aşağı beş yukarı aynı banttadır." ifadelerini kullandı.